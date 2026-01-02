Agerola racconta il suo territorio camminando | il 4 gennaio Trekking d’Autore con Pino Imperatore

Il 4 gennaio ad Agerola si svolge “Trekking d’Autore”, un evento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il cammino. Con Pino Imperatore come guida, la giornata invita a conoscere i luoghi, ascoltare le storie e riscoprire il valore del territorio in modo semplice e autentico. Un’occasione per rallentare e approfondire il legame con il paesaggio, valorizzando la cultura locale e l’identità di Agerola.

Camminare per conoscere, ascoltare per comprendere, rallentare per riscoprire il senso dei luoghi. È questo lo spirito di "Trekking d'Autore", la giornata in programma sabato 4 gennaio 2026 ad Agerola, dedicata al cammino, alla cultura e all'identità del territorio.L'iniziativa, finanziata dalla.

