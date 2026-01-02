Affitti universitari via libera ai fondi 2025 con vincolo di incumulabilità | calcolo su base 3.455 euro per gli idonei con ISEE fino a 20.000 esclusi i ripetenti del primo anno

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha approvato il fondo affitti 2025 destinato agli studenti fuori sede con ISEE fino a 20.000 euro. La somma massima calcolata si basa su una quota di 3.455 euro per gli idonei, escludendo i ripetenti del primo anno. Il finanziamento sarà soggetto al vincolo di incumulabilità, garantendo supporto agli studenti in condizioni di bisogno.

Via libera del MUR al fondo affitti 2025 per studenti fuori sede con ISEE fino a 20.000 euro, con una base di calcolo fissata a 3.455 euro pro-capite per determinare il budget degli Atenei. Le risorse, ripartite con Catania e Torino in cima alla lista, rimborseranno le spese di locazione effettivamente documentate, rispettando il divieto di cumulo con altri sussidi pubblici. La dura (e costosa) vita degli studenti universitari in affitto all'ombra del Vesuvio. Tra una mole enorme di pagamenti a nero, «poco meno della metà» in centro storico, e i prezzi che sono sistematicamente lievitati dal post-Covid, arrivando quasi al raddoppio

