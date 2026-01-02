Affari Tuoi Stefano De Martino minaccia di andarsene
Il 1° gennaio 2026, Stefano De Martino torna a condurre Affari Tuoi, dopo la pausa natalizia. La nuova puntata promette un mix di tensione e intrattenimento, segnando l’inizio dell’anno con un appuntamento consolidato del palinsesto televisivo.
Dopo la pausa per le festività, Stefano De Martino riparte con Affari Tuoi giovedì 1 gennaio, aprendo il 2026 con una nuova puntata piena di tensione e divertimento. Lo show sembra già avviarsi verso lo speciale del 6 gennaio, quando verranno estratti i numeri vincenti della Lotteria Italia. A fare da spalla al conduttore è ancora una volta il fedele Herbert Ballerina, pronto a scatenare risate con le sue battute surreali. La partita di Consuelo da Trieste. Protagonista della serata è Consuelo, conosciuta come Pippi Calzelunghe, cassiera di un supermercato di Trieste, accompagnata dal padre Maurizio. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
