Affari Tuoi la vergogna su Consuelo | Guarda caso una bambola

Nella puntata di Affari tuoi del 1° gennaio 2026, su Rai 1, la concorrente è Consuelo, 36 anni, cassiera di supermercato da Trieste (Friuli Venezia Giulia), soprannominata "Pippi Calzelunghe" per le trecce. Accompagnata dal papà pensionato Maurizio, sceglie il pacco numero 16.La serata inizia con la gag di Herbert Ballerina, seguito da battute di Stefano De Martino. Consuelo elimina premi alti nei primi giri, rifiutando offerte del Dottore: 31mila euro (papà strappa l'assegno), poi 22mila. Elimina anche 200mila e 50mila euro tra siparietti comici, con De Martino che "tortura" Herbert facendogli girare su se stesso o disturbandolo.

