Affari Tuoi il pesante sospetto su Orazio e De Martino | Napoletani 300mila assicurati

Nella puntata di oggi di Affari Tuoi, il noto game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, sono emerse nuove suggestioni riguardo a Orazio e De Martino. In particolare, si discute di un sospetto legato a un possibile coinvolgimento dei due napoletani, che avrebbero assicurato circa 300mila euro. La trasmissione continua a suscitare interesse e a sollevare domande sulle storie dei partecipanti.

Oggi, venerdì 2 gennaio, è andata in onda una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. A inizio trasmissione il padrone di casa ha dato subito il benvenuto al nuovo pacchista in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia. Si chiama Francesco, viene da Trieste ed è un consulente in sicurezza. Il nuovo concorrente della serata, invece, è il pacchista in rappresentanza della Regione Campania. Si chiama Orazio, viene da Arzano in provincia di Napoli, lavora in una compagnia di circo e fa il clown. Con lui c'è anche la sua dolce metà. Si chiama Gabriella: si sono conosciuti proprio al circo mentre stavano lavorano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, il pesante sospetto su Orazio e De Martino: "Napoletani, 300mila assicurati" Leggi anche: Affari Tuoi, "tutto studiatissimo": un pesante sospetto a Natale Leggi anche: Affari tuoi, il pesante sospetto durante la puntata: "Via i 15mila? Sembra contenta" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Affari Tuoi, tutto studiatissimo: un pesante sospetto a Natale; Affari tuoi, scimmiette ammaestrate: pesante sospetto; Affari Tuoi tutto studiatissimo | un pesante sospetto a Natale; Affari Tuoi, occhio a De Martino: la proposta indecente alla cardiologa. “Affari tuoi”, il sospetto delle “scimmiette ammaestrate” nel pubblico - Un telespettatore insinua dubbi sul pubblico in studio: «figuranti pagati» e canzoni a ogni apertura di pacchi ... it.blastingnews.com

