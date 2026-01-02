Affari Tuoi clamoroso | ecco cosa fa il notaio durante la puntata

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi su Rai 1, il notaio ha svolto un ruolo importante, garantendo la regolarità delle procedure e la trasparenza delle operazioni. Questa presenza è fondamentale per assicurare la correttezza delle scelte dei concorrenti e il rispetto delle norme vigenti. In un contesto di intrattenimento, il suo intervento contribuisce a mantenere un clima di fiducia e legalità.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 gennaio, Rai 1 ha proposto una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. Come di consueto, la trasmissione si è aperta con la presentazione di un nuovo pacchista: a rappresentare il Friuli Venezia Giulia è arrivato Francesco, originario di Trieste e consulente in sicurezza, accolto dal conduttore con il consueto clima informale che caratterizza il programma. A giocare nella puntata è stato invece il pacchista della Campania. Orazio, proveniente da Arzano, in provincia di Napoli, lavora in una compagnia di circo dove veste i panni del clown. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

