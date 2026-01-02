Affari Tuoi clamoroso | ecco cosa fa il notaio durante la puntata

Durante la puntata di Affari Tuoi andata in onda oggi su Rai 1, il notaio ha svolto un ruolo importante, garantendo la regolarità delle procedure e la trasparenza delle operazioni. Questa presenza è fondamentale per assicurare la correttezza delle scelte dei concorrenti e il rispetto delle norme vigenti. In un contesto di intrattenimento, il suo intervento contribuisce a mantenere un clima di fiducia e legalità.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 gennaio, Rai 1 ha proposto una nuova puntata di Affari Tuoi, il game show dell’access prime time condotto da Stefano De Martino. Come di consueto, la trasmissione si è aperta con la presentazione di un nuovo pacchista: a rappresentare il Friuli Venezia Giulia è arrivato Francesco, originario di Trieste e consulente in sicurezza, accolto dal conduttore con il consueto clima informale che caratterizza il programma. A giocare nella puntata è stato invece il pacchista della Campania. Orazio, proveniente da Arzano, in provincia di Napoli, lavora in una compagnia di circo dove veste i panni del clown. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, clamoroso: ecco cosa fa il notaio durante la puntata Leggi anche: Affari Tuoi, microfono aperto durante il cambio: clamoroso, cosa si sente Leggi anche: Affari tuoi, il pesante sospetto durante la puntata: "Via i 15mila? Sembra contenta" La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Micol ad Affari Tuoi rinuncia a 20mila euro, rischia tutto alla Regione Fortunata e vince: il clamoroso finale; Affari Tuoi, il pacco dove ci sono sempre soldi: un clamoroso segreto svelato?; Affari tuoi e Ballando con le stelle traslocano/ Clamorosa decisione della Rai: cosa accade agli show; Affari Tuoi, il Dottore perde la testa con Roberto: Bip bip, furia dietro le quinte | .it. Affari tuoi e Ballando con le stelle traslocano/ Clamorosa decisione della Rai: cosa accade agli show - Grandi cambiamenti in arrivo per Affari tuoi e Ballando con le stelle: le due trasmissioni di punta della Rai sono pronte a traslocare. ilsussidiario.net

Perché Affari tuoi oggi non va in onda oggi 31 dicembre 2025?/ Quando torna e cosa lo sostituisce - Perché Affari tuoi oggi non va in onda oggi 31 dicembre 2025: stop ai pacchi! ilsussidiario.net

Affari tuoi, De Martino show: tortura Herbert e provoca: "Vado via". Il Dottore beffa Consuelo con il regolamento - Nella prima puntata del 2026 Consuelo e papà Maurizio tornano a casa con l'assegno da 60mila euro e tanti rimpianti. libero.it

Ad Affari Tuoi, il coraggio di Orazio che rifiuta 120mila euro: alla fine festeggia a metà x.com

Ad Affari tuoi Orazio, concorrente dalla Campania, rifiuta 120mila euro e arriva a un finale carico di tensione: in gioco restano solo 75mila e 300mila euro. Un cambio decisivo e un esito che divide tra entusiasmo e rimpianto. Il momento della scelta ha spiazzat - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.