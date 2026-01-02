Aereo passa su Napoli durante Capodanno | il pilota fa una virata panoramica sulla città

Durante il volo Tirana-Barcellona, un aereo ha sorvolato Napoli proprio a mezzanotte, eseguendo una virata panoramica sulla città. La manovra ha permesso ai passeggeri di ammirare i fuochi d’artificio e il panorama urbano, offrendo un’esperienza speciale nel momento di transizione verso il nuovo anno. Un modo insolito per vivere il Capodanno, unendo il viaggio a un momento di festa e meraviglia.

Un volo circolare su Napoli durante la tratta Tirana-Barcellona: il passaggio proprio a mezzanotte, la manovra circolare per "godersi" i fuochi anche a bordo. Volo Barcellona-Tirana sorvola Napoli durante i festeggiamenti di Capodanno: la virata "panoramica" - Il Capodanno 2025 a Napoli ha avuto un protagonista insolito: un aereo Wizz Air da Barcellona a Tirana è stato ripreso mentre compiva un sorvolo completo sopra la città.

