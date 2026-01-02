â€œUna vita per i dirittiâ€? Se nâ€™Ã¨ andato allâ€™improvviso addio a Marcello | era amatissimo

Da thesocialpost.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Se n’è andato improvvisamente Marcello, figura amata e stimata da molti. La sua vita è stata dedicata alla difesa dei diritti, affrontando ogni sfida con determinazione e fiducia. La sua energia e il suo impegno resteranno un esempio duraturo per chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Un addio improvviso a una persona che ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi lo ha incontrato.

Una presenza capace di trasmettere energia anche nei momenti piÃ¹ difficili, un modo di affrontare la vita fatto di determinazione e fiducia. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo in chi lo conosceva, tra colleghi, amici e persone che avevano incrociato il suo percorso umano e professionale. Il ricordo che resta Ã¨ quello di una persona sempre pronta a mettersi a disposizione, convinta che lâ€™impegno quotidiano potesse fare la differenza. Anche quando la salute lo ha messo alla prova, non aveva mai smesso di guardare avanti, con parole semplici ma cariche di forza. Marcello Mastrocola,  47 anni, Ã¨ morto  ieri mattina, primo giorno dellâ€™anno, allâ€™ ospedale di Cecina, dove era stato trasferito dopo un lungo ricovero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

