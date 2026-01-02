Dopo il cenone di Capodanno in Abruzzo, una famiglia ha chiamato il 118 a causa di nausea, vomito e febbre, finendo in pronto soccorso. Un episodio che ricorda come le festività possano portare inaspettati imprevisti alla salute. È importante prestare attenzione ai segnali del corpo e mantenere comportamenti responsabili anche durante le occasioni di convivialità.

La notte di Capodanno, che per molti Ã¨ sinonimo di brindisi, selfie a tavola e tavolate infinite, per una famiglia in Abruzzo si Ã¨ trasformata in un rientro di gruppo al pronto soccorso. Il classico cenone di Capodanno, con piatti ricchi e menÃ¹ speciali, si Ã¨ concluso con nausea, vomito e febbre e un intervento lampo del 118. Un episodio che arriva dopo altre vicende simili delle ultime settimane e che riporta al centro un tema spesso sottovalutato: la sicurezza alimentare durante le feste, quando si mangia tanto, si assaggia di tutto e spesso ci si fida ciecamente di ciÃ² che arriva in tavola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - â€œTutti in ospedaleâ€?. Nausea, vomito e febbre dopo cenone di Capodanno: 118 sul posto

