â€œHa salvato 10 viteâ€? Crans-Montana chi Ã¨ Paolo | il papÃ  eroe

Da thesocialpost.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Crans-Montana, a inizio 2026, una festa di Capodanno si è trasformata in una tragedia, con molte persone coinvolte. Tra i protagonisti di questa drammatica vicenda, Paolo, considerato un eroe, ha contribuito a salvare dieci vite. Questa vicenda ha scosso la comunità alpina, evidenziando il coraggio e la solidarietà emersi in un momento di grande emergenza.

Le prime ore del 2026 si sono aperte con un incubo nel cuore delle Alpi svizzere. A Crans-Montana una festa di Capodanno in un locale alla moda si Ã¨ trasformata in una strage, con decine di vittime e feriti, in quello che molti presenti descrivono come un vero film dellâ€™orrore. Il rogo ha avvolto il lounge bar â€œLe Constellationâ€?, punto di ritrovo di giovani e giovanissimi, lasciando una scia di morte e disperazione che ha sconvolto la localitÃ  turistica e tantissime famiglie italiane in attesa di notizie. Il papÃ  eroe di Crans-Montana. Nel cuore di questa tragedia emerge la figura di Paolo Campolo, analista finanziario italiano con cittadinanza svizzera, residente a Crans-Montana dal 2023 con la moglie e la figlia diciassettenne che studia a Ginevra. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

2268364339ha salvato 10 vite2268364 crans montana chi 195168 paolo il pap195160 eroe

© Thesocialpost.it - â€œHa salvato 10 viteâ€?. Crans-Montana, chi Ã¨ Paolo: il papÃ  eroe

Leggi anche: “Ha salvato 10 vite”. Crans Montana, chi è Paolo: il papà eroe

Leggi anche: "Mi imploravano di aiutarli": chi è l'italiano eroe che ha salvato 10 ragazzi a Crans-Montana

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.