â€œÃˆ morta siamo scioccatiâ€? Addio improvviso alla compagna storica dellâ€™attore | 61 anni

È morto improvvisamente a 61 anni Sarah Fisher, nota attivista per i diritti degli animali e compagna dell’attore Anthony Head. La sua scomparsa ha suscitato grande tristezza nel mondo dello spettacolo e tra i fan delle serie TV. La sua figura rimarrà nella memoria di molti per il suo impegno e la sua presenza discreta.

Un addio improvviso che ha scosso il mondo dello spettacolo britannico e tutti gli appassionati di serie tv: è morta a 61 anni Sarah Fisher, storica compagna dell'attore Anthony Head e attivista per i diritti degli animali. La notizia, trapelata nelle ultime ore, ha lasciato senza parole amici, colleghi e chiunque avesse incrociato la sua strada, spesso lontano dai riflettori ma sempre all'insegna dell'impegno e della gentilezza. Dietro il volto noto di Head, amatissimo dal pubblico per i suoi ruoli cult, c'era lei: una presenza discreta ma fondamentale, un pilastro familiare e una figura molto rispettata nel mondo del volontariato.

