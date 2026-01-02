Adži? in partenza | cinque squadre della Serie A sul classe 2006

Adži? in partenza: cinque squadre della Serie A puntano sui classe 2006. La Juventus si prepara a un mercato equilibrato, con acquisti condizionati dalle cessioni. La strategia delle squadre italiane si focalizza sulla valorizzazione dei giovani talenti e sulla gestione oculata delle risorse economiche, mantenendo attenzione a un mercato in continua evoluzione.

La Juventus si prepara a un mercato improntato sull’ equilibrio economico: le eventuali operazioni in entrata saranno strettamente legate alle uscite. Un profilo giovane proprio come quello di Vasilije Adži? potrebbe lasciare la Continassa già a gennaio. Adži?, talento inespresso nella stagione bianconera. Tra i nomi in uscita spicca quello di Vasilije Adži?, centrocampista montenegrino classe 2006 acquistato per 7 milioni dalla società bianconera nell’estate 2024. La sua stagione alla Juve è stata costellata da continui alti e bassi: solo una presenza da titolare e dieci apparizioni complessive tra Champions League e campionato, per un totale di 222 minuti giocati. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

