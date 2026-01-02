Addio impurità | il segreto del minuto che rende la pelle luminosa come dopo una seduta in spa

Una corretta pulizia della pelle è fondamentale per mantenerla luminosa e sana. Gli esperti raccomandano di dedicare almeno un minuto alla detersione quotidiana utilizzando prodotti delicati, per rimuovere impurità e preparare la pelle a ricevere i trattamenti successivi. Questa semplice abitudine può fare la differenza, contribuendo a un aspetto più fresco e radioso, simile a quello di una seduta in spa.

Gli specialisti consigliano di dedicare almeno 60 secondi alla detersione quotidiana con detergenti delicati. Ecco la tecnica Nell'ambito delle cure quotidiane per la pelle del viso, la pulizia del viso rappresenta un gesto fondamentale non solo per mantenere la pelle pulita e luminosa, ma anche per preservarne l'idratazione e la salute a lungo termine. Secondo le più recenti indicazioni di esperti di dermocosmesi come Lena de Pons, specialista in dermofarmacia, esiste una strategia semplice e efficace: la cosiddetta "regola del minuto". Questo metodo prevede di dedicare almeno 60 secondi alla detersione del viso per permettere ai detergenti delicati di agire in modo corretto, senza compromettere il film idrolipidico naturale della pelle.

