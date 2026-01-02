Addio improvviso nel mondo dello spettacolo | 61 anni lascia nel dolore compagno e figlie famose

Sarah Fisher, nota attivista per i diritti degli animali e compagna dell’attore Anthony Head, è venuta a mancare all’età di 61 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita nel mondo dello spettacolo e del sociale, lasciando dietro di sé un ricordo di impegno e dedizione. La notizia ha suscitato dolore tra amici e familiari, che si uniscono nel ricordo di una persona significativa e stimata.

Morta a 61 anni Sarah Fisher: addio alla storica compagna dell'attore Anthony Head – Sarah Fisher, nota attivista per i diritti degli animali e compagna storica dell'attore Anthony Head, è deceduta all'età di 61 anni. La notizia della morte, resa pubblica nelle ultime ore, ha suscitato cordoglio nel mondo dello spettacolo britannico e tra quanti hanno conosciuto il suo impegno nel volontariato. La scomparsa di Sarah Fisher è stata annunciata dalla famiglia, che ha scelto di comunicarla attraverso un messaggio diffuso sui social network. Amici, colleghi e associazioni con cui la donna collaborava hanno espresso vicinanza al compagno e alle figlie.

"Addio Ornella, nel nostro cuore per sempre", il dolore del mondo dello spettacolo - "Ornella non può averci lasciato, lei voleva vivere.

Addio a Mirko Longhi: la città piange l'artigiano scomparso per un malore improvviso

