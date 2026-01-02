Addio alle baracche di piazza Giulio Cesare prime operazioni in vista della demolizione

Le operazioni di demolizione delle baracche di piazza Giulio Cesare sono iniziate, segnando un progresso dopo i ritardi causati dai sequestri e dalla presenza di amianto. Nonostante le difficoltà, si avvia una fase di intervento che mira a restituire un'area più sicura e vivibile alla comunità. La demolizione rappresenta un passo importante nel percorso di riqualificazione urbana, con attenzione alle procedure e alla sicurezza.

I sequestri e la presenza di amianto hanno rallentato i tempi della demolizione, ma il nuovo anno ha segnato un primo passo verso l'addio alle baracche di piazza Giulio Cesare. Questa mattina, infatti, sono iniziati i primi lavori che porteranno alla rimozione dei manufatti abusivi. Gli operai. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

