Addio all' armatore Lucio Di Giovanni aveva perso moglie e due figli | il cordoglio della Marineria

La marineria italiana si stringe nel ricordo di Lucio Di Giovanni, armatore di 63 anni, deceduto improvvisamente a causa di un malore nella sua casa. Persona stimata nel settore, Di Giovanni aveva affrontato molte sfide personali, tra cui la perdita di moglie e figli. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione e di cordoglio per tutta la comunità marittima.

Ancora un lutto nel mondo della marineria che dice addio allo storico armatore Lucio Di Giovanni, 63 anni, stroncato da un malore mentre si trovava nella sua abitazione. Un ennesimo lutto che colpisce la nota famiglia della Marina di Pescara che is stringe tutta attorno alla figlia Marta che dopo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

