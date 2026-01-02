Acrobazie di Capodanno Cinquemila in piazza Roma Notte senza incidenti | Ma botti fuori controllo

A Modena, la notte di Capodanno si è svolta senza incidenti, con circa cinquemila persone presenti in piazza Roma per lo spettacolo aereo ‘Galileo’ della compagnia francese Deus ex Machina. L’evento ha offerto un momento di condivisione e bellezza, inaugurando il 2026 in un’atmosfera di festa e speranza, mantenendo alta l’attenzione sulla sicurezza e sul rispetto delle tradizioni.

Modena ha salutato l'arrivo del 2026 con una piazza Roma piena di vita, luci e stupore. Migliaia le persone che si sono avvicendate nel corso della serata per assistere a 'Galileo', lo spettacolo aereo della compagnia francese Deus ex Machina che aveva aperto l'anno olimpico a Parigi e che a Modena ha trasformato il Capodanno in un'esperienza collettiva di grande impatto visivo ed emotivo. Con lo sguardo rivolto al cielo, il pubblico ha seguito le acrobazie sospese a cinquanta metri d'altezza, attorno alla grande sfera d'acciaio diventata il fulcro di una narrazione poetica e spettacolare. Tra trapezi, tessuti, danza verticale e proiezioni monumentali di nebulose e costellazioni, i profili seicenteschi di piazza Roma si sono trasformati in un teatro urbano a cielo aperto.

