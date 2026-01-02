Aci Catena controlli nella villa comunale | irregolarità e denunce per il chiosco-bar

Nella Villa Comunale di Aci Catena, recenti controlli congiunti tra Carabinieri, Polizia Locale e altri enti hanno verificato irregolarità nel chiosco-bar. L'operazione, finalizzata alla tutela della sicurezza e della legalità, ha portato a denunci e accertamenti su eventuali infrazioni. Queste attività rientrano in un più ampio impegno per garantire la corretta gestione degli spazi pubblici e la tutela della salute pubblica.

Verifiche congiunte per sicurezza e legalità. Nell'ambito di un'operazione mirata al controllo del territorio e alla tutela della salute pubblica, i Carabinieri della Stazione di Aci Catena, con il supporto del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, della Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico comunale e dei tecnici di ENEL e della società Acque di Casalotto, hanno effettuato approfonditi controlli all'interno della Villa Comunale di San Nicolò. Denuncia per abusi edilizi e occupazione di suolo pubblico. Durante le verifiche è stata denunciata a piede libero la titolare del chiosco-bar, nel rispetto della presunzione di innocenza.

