Achille il ragazzo italiano disperso a Crans-Montana le parole del cugino sulle ultime ore | Il telefono era lì

Achille Barosi, giovane italiano disperso a Crans-Montana, è al centro delle ricerche dei familiari, arrivati sul posto dopo l’incidente avvenuto nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation. Il cugino di Achille ha riferito che, durante le ultime ore, il telefono del ragazzo era presente, ma la sua posizione attuale rimane sconosciuta. Le autorità continuano le indagini per chiarire le circostanze della scomparsa.

I familiari di Achille Barosi sono arrivati a Crans-Montana subito dopo l’esplosione avvenuta nella notte di Capodanno all’interno del locale Le Constellation. A raccontarlo è il cugino Edoardo Sparacino, che spiega come lo zio Nicola e la zia Erica, genitori del ragazzo, si trovino già sul posto, mentre anche il nonno sta raggiungendo la località svizzera. Achille, 16 anni, era uscito di casa intorno all’una di notte per incontrare alcuni amici nel locale. Tra loro c’era anche Chiara Costanzo, sua coetanea e compagna di scuola, anche lei indicata come dispersa dopo l’incendio. Secondo quanto ricostruito, un amico avrebbe visto Achille entrare nel locale e, resosi conto che all’interno erano già divampate le fiamme, lo avrebbe invitato a uscire immediatamente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

