Achille Barosi l' appello disperato della famiglia per ritrovare il 16enne disperso a Crans Montana
La famiglia di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 anni, lancia un appello sui social per trovare il ragazzo disperso a Crans Montana dopo l’incendio al locale Le Constellation. Achille, residente a Milano, è scomparso in seguito all’incidente avvenuto nella località svizzera. La ricerca è in corso e si spera in aggiornamenti che possano portare al suo ritrovamento.
"Cerchiamo Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 anni, disperso dopo l'esplosione a Crans Montana". È questo il disperato appello, affidato ai social, della famiglia del giovane che milanese che risulta ancora disperso nella località Svizzera, dopo l'incendio divampato nel locale Le Constellation.
Achille Barosi, chi il 16enne liceale milanese disperso a Crans-Montana: "È rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono"
Chi sono gli italiani dispersi nell'incendio in Svizzera: Aiutatemi a ritrovare mio figlio Giovanni; I tre amici milanesi, il campione disperso e l'urlo delle madri. Mio figlio sparito; Strage di Capodanno in Svizzera, chi sono i 16 italiani dispersi, le famiglie: “Nessuno sa niente”.
Il Capodanno in Svizzera si è trasformato in un dolore immenso. Tra le luci e i festeggiamenti, alcuni nomi resteranno per sempre impressi nei nostri cuori: Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Giovanni Raggini, Giovanni Tam - facebook.com facebook
