Achille Barosi l' appello disperato della famiglia per ritrovare il 16enne disperso a Crans Montana

La famiglia di Achille Osvaldo Giovanni Barosi, 16 anni, lancia un appello sui social per trovare il ragazzo disperso a Crans Montana dopo l’incendio al locale Le Constellation. Achille, residente a Milano, è scomparso in seguito all’incidente avvenuto nella località svizzera. La ricerca è in corso e si spera in aggiornamenti che possano portare al suo ritrovamento.

Strage di Crans-Montana, chi sono i sei ragazzi italiani dispersi. L'appello disperato delle famiglie coinvolte: "Aiutateci a trovarli" - La scorsa notte, la Farnesina ha reso noti anche i nomi di 12 dei 13 ragazzi che, salvo errori, risultano nella lista dei feriti ... affaritaliani.it

L’appello della famiglia di Achille Barosi, uno dei dispersi a Crans-Montana: “Aiutateci a trovarlo” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Il Capodanno in Svizzera si è trasformato in un dolore immenso. Tra le luci e i festeggiamenti, alcuni nomi resteranno per sempre impressi nei nostri cuori: Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Giovanni Raggini, Giovanni Tam - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.