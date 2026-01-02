Achille Barosi chi è il 16enne liceale milanese disperso a Crans-Montana | È rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono

Achille Barosi è un ragazzo di 16 anni di Milano, scomparso a Crans-Montana dopo l’incendio di Capodanno presso Le Constellation. Alto 1,85 metri, capelli biondi e occhi azzurri, frequenta un liceo artistico in città. Secondo le ricostruzioni, sarebbe rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono, ma da allora non è più stato rintracciabile. Le autorità continuano le indagini per chiarire la sua posizione.

Milano – Altezza 1.85 metri, capelli biondi, occhi azzurri. Sedici anni. Achille Osvaldo Giovanni Barosi, liceale milanese, iscritto all’artistico dalle suore Orsoline in via Lanzone, è uno dei ragazzi dispersi a Crans-Montana dopo l’incendio di Capodanno a Le Constellation. È stato il cugino Edoardo Sparacino ad aggiungere la sua foto e il suo nome sulla pagina Instagram " cransmontana.avisderecherche ": è stato visto per l’ultima volta alle ore 01.30 del 1° gennaio mentre rientrava nel locale per recuperare giacca e telefono. Non aveva con sé i documenti, ma potrebbe essere riconoscibile da una collanina con la Madonnina al collo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Achille Barosi, chi è il 16enne liceale milanese disperso a Crans-Montana: “È rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono” Leggi anche: Achille Barosi, chi il 16enne liceale milanese disperso a Crans-Montana: “È rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono” Leggi anche: Emanuele Galeppini, identificato il corpo del 16enne disperso a Crans-Montana: chi era la promessa del golf Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Achille Barosi, chi il 16enne liceale milanese disperso a Crans-Montana: “È rientrato nel bar per recuperare giacca e telefono” - Strage in Svizzera, Achille Osvaldo Giovanni Barosi frequenta il liceo artistico dalle suore Orsoline: era senza documenti. msn.com

Il Capodanno in Svizzera si è trasformato in un dolore immenso. Tra le luci e i festeggiamenti, alcuni nomi resteranno per sempre impressi nei nostri cuori: Achille Osvaldo Giovanni Barosi, Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo, Giovanni Raggini, Giovanni Tam - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.