Accusò Sergio Leone di molestie Lory Del Santo indagata per diffamazione | nell'inchiesta coinvolta Caterina Balivo

Lory Del Santo è stata indagata per diffamazione nell'ambito di un'inchiesta che vede coinvolta anche Caterina Balivo. La questione riguarda le accuse fatte da Del Santo, che avrebbe dichiarato di aver subito comportamenti inappropriati da parte di Sergio Leone, tra cui un episodio in cui si sarebbe presentato in perizoma davanti a lei. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini più ampio, volto a chiarire le dinamiche e le eventuali responsabilità.

