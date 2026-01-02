Accusato di aver strappato un orecchio a un conoscente e aggredito una donna | nei guai un giovane di Verona

Un giovane di 29 anni di Verona è stato arrestato il 1° gennaio a Marmirolo, in provincia di Mantova, in seguito a una serie di episodi che comprendono l’accusa di aver strappato un orecchio a un conoscente e di aver aggredito una donna. L’intera vicenda è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità, che stanno approfondendo i dettagli degli eventi accaduti.

