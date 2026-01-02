Accusato di aver strappato un orecchio a un conoscente e aggredito una donna | nei guai un giovane di Verona

Da veronasera.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 29 anni di Verona è stato arrestato il 1° gennaio a Marmirolo, in provincia di Mantova, in seguito a una serie di episodi che comprendono l’accusa di aver strappato un orecchio a un conoscente e di aver aggredito una donna. L’intera vicenda è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità, che stanno approfondendo i dettagli degli eventi accaduti.

Un uomo di 29 anni, residente a Verona, è stato arrestato in seguito a una serie di episodi avvenuti a Marmirolo, in provincia di Mantova, nella giornata di giovedì 1 gennaio. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero avvenuti nel corso della tarda mattinata e delle prime ore. 🔗 Leggi su Veronasera.it

accusato di aver strappato un orecchio a un conoscente e aggredito una donna nei guai un giovane di verona

© Veronasera.it - Accusato di aver strappato un orecchio a un conoscente e aggredito una donna: nei guai un giovane di Verona

Leggi anche: Palpeggia e picchia una donna, un vicino interviene: orecchio strappato a morsi

Leggi anche: La Spezia, accusato di aver spedito pacco bomba a un'agenzia di recupero crediti, nei guai un sessantenne

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Le strappa a morsi orecchio, fermato - Poi aveva pensato di potergli dare una seconda chance ma la scorsa notte, al termine di un violento litigio, il fidanzato, un 31enne umbro, le ha ... tg24.sky.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.