Accusato di aver strappato un orecchio a un conoscente e aggredito una donna | nei guai un giovane di Verona
Un giovane di 29 anni di Verona è stato arrestato il 1° gennaio a Marmirolo, in provincia di Mantova, in seguito a una serie di episodi che comprendono l’accusa di aver strappato un orecchio a un conoscente e di aver aggredito una donna. L’intera vicenda è ancora oggetto di indagini da parte delle autorità, che stanno approfondendo i dettagli degli eventi accaduti.
Un uomo di 29 anni, residente a Verona, è stato arrestato in seguito a una serie di episodi avvenuti a Marmirolo, in provincia di Mantova, nella giornata di giovedì 1 gennaio. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero avvenuti nel corso della tarda mattinata e delle prime ore. 🔗 Leggi su Veronasera.it
