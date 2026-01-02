Accusato di aver strappato parte di un orecchio a un conoscente e aggredito una donna | nei guai un giovane di Verona

Un giovane di 29 anni residente a Verona è stato arrestato a Marmirolo, in provincia di Mantova, per aver coinvolto in una serie di episodi violenti avvenuti il 1° gennaio. L’uomo è accusato di aver aggredito una donna e di aver causato danni a un conoscente, tra cui lo strappo di parte di un orecchio. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 29 anni, residente a Verona, è stato arrestato in seguito a una serie di episodi avvenuti a Marmirolo, in provincia di Mantova, nella giornata di giovedì 1 gennaio. I fatti, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, sarebbero avvenuti nel corso della tarda mattinata e delle prime ore.

