Accessibilità in centro storico | Sbagliato limitare l’elettrico

Le recenti normative sull’accessibilità nel centro storico di Ravenna hanno suscitato diverse opinioni. In vigore da ieri, queste regole fanno parte di un nuovo piano per la sosta che mira a riorganizzare la mobilità urbana. È importante analizzare attentamente le modifiche introdotte, valutando obiettivi e impatti, per comprendere come queste misure influiranno sulla qualità della vita e sulla fruibilità del centro storico.

Hanno fatto discutere le nuove regole di accessibilità al centro storico, in vigore da ieri, rese note parallelamente al nuovo piano per la sosta a Ravenna che rivoluziona in qualche modo le abitudini di questi ultimi anni. Se da un lato è stata introdotta la prima mezzora di sosta gratuita con tutta la zona tariffaria 1 e 2, dall'altro lato viene introdotto, pensando al numero attuale dei permessi accordati e dei potenziali aventi diritto, il divieto per auto elettriche e ibride di entrare nelle Zone a Traffico Limitato, così come viene introdotto il pagamento della sosta nelle zone blu per le auto ibride – sino a ieri era gratuita – mentre le auto elettriche continueranno a usufruire della sosta gratuita.

Le associazioni al sindaco: "Dehors in centro storico, sbagliato considerarli tra i motivi di insicurezza" - La violenta e animalesca rissa tra giovani andata in scena sabato sera in via Scarpa ha sollevato un vero e proprio putiferio, mettendo in luce ancora una volta comportamenti incontrollati di alcuni ... ilrestodelcarlino.it

Accessibilità ai luoghi sacri e alla cultura al centro del seminario "Oltre la soglia", promosso dalla Cei a Roma. Suor Veronica Donatello richiama la necessità di fare rete e valorizzare i progetti avviati nelle diocesi. Cammini religiosi, basiliche, beni culturali e n

