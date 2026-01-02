Accampamento e mezzi rubati si ripopola l' area accanto alle ex Fonderie

2 gen 2026

L’area alle spalle delle ex Fonderie di Modena continua a mostrare segni di abbandono, nonostante il progresso del cantiere e le sfide economiche. Recentemente, si sono verificati episodi di accampamenti e furti di mezzi, evidenziando le criticità ancora presenti nella zona. La riqualificazione dell’area è in corso, ma resta fondamentale monitorare e intervenire per garantire un ambiente più sicuro e funzionale.

Il cantiere delle ex Fonderie di Modena procede - nonostante i costi più che raddoppiati e le incertezze sul completamento del comparto - ma alle spalle dell'area delle lavorazioni regna ancora il degrado. Le torri “dorate” che stanno sorgendo per ridisegnare il complesso industriale chiuso 42. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

