Accademia Pucciniana, arriva Placido Domingo.

L’Accademia Pucciniana annuncia l’arrivo di Placido Domingo, uno dei più importanti artisti lirici internazionali. La sua presenza arricchirà il Festival Puccini, contribuendo a rafforzarne il prestigio e a offrire un’esperienza culturale di alto livello. Un’occasione unica per gli appassionati di musica e per chi desidera approfondire il patrimonio operistico italiano.

Un nome che di per sé è una garanzia e che non solo darà lustro al Festival Puccini, ma gli darà nuova energia e smalto. In occasione del tradizionale concerto di Capodanno, tenuto all’auditorium Caruso del Gran Teatro Giacomo Puccini dall’Orchestra del Festival (diretta con piglio sicuro dal maestro Maffeo Scarpis), il presidente del Pucciniano, Fabrizio Miracolo ha dato un annuncio importante: il grande tenore Placido Domingo (che proprio il 18 novembre dell’anno appena concluso è stato insignito del Premio Puccini) sarà il direttore artistico dell’ Accademia Pucciniana. Un incarico che rafforza ulteriormente il ruolo dell’Accademia nella formazione delle nuove generazioni di artisti e nella diffusione dell’eredità pucciniana e che contribuirà notevolmente a darle una caratura di livello internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

