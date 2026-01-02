Il match tra AC Ospitaletto e Lecco, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 17:30, apre il ventesimo turno di Serie C. Un incontro importante che vede il Lecco, attualmente secondo in classifica, sfidare l’AC Ospitaletto. Di seguito, analisi delle formazioni, quote e pronostici per una panoramica completa dell’appuntamento.

Riparte la Serie C per il suo ventesimo turno e primo di questo 2026 con il Lecco secondo in classifica che affronta l’AC Ospitaletto. La storia degli Orange è un romanzo con lieto fine verrebbe da dire, visto il ritorno in terza serie a 30 anni dal fallimento e dalla ripartenza dalla terza categoria. Per la squadra di Quaresmini un ottimo girone d’andata . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - AC Ospitaletto-Lecco (sabato 03 gennaio 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

DIRETTA/ Lecco Ospitaletto (risultato finale 2-1): accorcia Guarnieri (Serie C, oggi 23 agosto 2025) - Possiamo dire che la diretta Lecco Ospitaletto, che è in programma alle ore 21:00 di sabato 23 agosto 2025, sia particolarmente curiosa nel quadro della prima giornata per il girone A di Serie C ... ilsussidiario.net

CALCIO - Serie C. Mister Valente su Ospitaletto-Lecco: “Serve massima concentrazione” https://lecconotizie.com/sport/lecco-sport/serie-c-mister-valente-su-ospitaletto-lecco-serve-massima-concentrazione/ - facebook.com facebook

Round 19 TOTW: Girone A Mgr: Di Donato #Arzignano Nobile #Renate; Gualandris #Ospitaletto, Cecchetto #Cittadella, Potop #AlbinoLeffe, Silvestri #Brescia, Sinn #Ospitaletto; Lakti #Arzignano, Metlika #Lecco, Moretti #Arzignano, Tribuzzi #Vicenza; Dalmon x.com