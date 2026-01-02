AC Ospitaletto-Lecco sabato 03 gennaio 2026 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici convocati Manzoniani con 4 assenti al Corioni pochi gol in arrivo

Il match tra AC Ospitaletto e Lecco, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 17:30, segna la ripresa della Serie C con il ventesimo turno. Le formazioni, le quote e i pronostici sono disponibili, insieme ai convocati delle squadre. Il Lecco, secondo in classifica, si prepara a una sfida difficile contro un Ospitaletto con alcune assenze, prevedendo pochi gol in questa partita.

Riparte la Serie C per il suo ventesimo turno e primo di questo 2026 con il Lecco secondo in classifica che affronta l'AC Ospitaletto. La storia degli Orange è un romanzo con lieto fine verrebbe da dire, visto il ritorno in terza serie a 30 anni dal fallimento e dalla ripartenza dalla terza categoria. Per la squadra di Quaresmini un ottimo girone d'andata.

