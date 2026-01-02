Abruzzo protagonista del turismo invernale | è la quinta regione più scelta dagli stranieri

L'Abruzzo si conferma tra le destinazioni più apprezzate per il turismo invernale in Italia. Con un 51,5% di presenze straniere, si posiziona come la quinta regione preferita dagli ospiti internazionali, seguendo Valle d'Aosta, Trento, Bolzano e l'Umbria. La sua offerta di paesaggi innevati e resort attira visitatori da tutto il mondo, consolidando il ruolo dell'Abruzzo come meta di rilievo per le vacanze invernali.

Prima ci sono Valle D'Aosta, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano e Umbria, ma l'Abruzzo con il suo 51,5% di saturazione e cioè di presenze straniere sul territorio, si colloca tra le regioni più ambite sul fronte del turismo invernale. Un dato che la colloca tra le regioni.

