ABF Treviglio | la redazione del giornalino in trasferta presso Mediaset

L’ABF Treviglio ha recentemente svolto una sessione di redazione del giornalino in trasferta presso Mediaset, offrendo agli studenti un’esperienza pratica nel settore. L’offerta formativa di Azienda Bergamasca Formazione integra l’insegnamento tradizionale con servizi che sviluppano competenze trasversali e favoriscono una partecipazione più attiva alla vita scolastica. Questo approccio mira a preparare gli allievi ad affrontare con maggiore consapevolezza il mondo del lavoro.

L’ offerta formativa di Azienda Bergamasca Formazione affianca alla didattica tradizionale una serie di servizi integrativi mirati ad accrescere le competenze trasversali degli allievi e a stimolare la loro partecipazione attiva alla vita scolastica. Nella sede di Treviglio, questo approccio si traduce in attività che permettono agli studenti di sperimentare ambiti professionali diversi da quelli strettamente legati al proprio indirizzo di studi, favorendo lo sviluppo di una visione critica e di nuove attitudini. Il giornalino scolastico “Fuori la notizia”. Uno degli esempi più significativi di questa strategia educativa è rappresentato dal giornalino scolastico di Treviglio, un progetto nato nel 2020 e giunto alla sua quinta edizione sotto la coordinazione della professoressa Silvia Lorenzi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

