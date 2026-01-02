A4 e Brebemi autostrade più care | ogni tratta ora costa 10 centesimi in più

L’Autorità di regolazione dei trasporti ha stabilito un incremento del 1,5% nei pedaggi delle autostrade A4 e Brebemi, portando il costo di ogni tratta di circa 10 centesimi in più. Questa variazione si applica alle tariffe attuali, influenzando i viaggi lungo queste tratte. È importante considerare questi aumenti per pianificare al meglio gli spostamenti e i costi di percorrenza.

Brescia, autostrade più salate: rincari pedaggi su A4, BreBeMi e A2 - L’Art (Autorità di regolazione dei trasporti) ha deciso di applicare l’adeguamento tariffario previsto. quibrescia.it

Autostrade: su quali tratte aumentano i pedaggi dal 1° gennaio 2026 (e su quali no) - Su molte arterie stradali della penisola l'incremento sarà dell'1,5% (ma ci sono anche delle eccezioni) Dal 1° gennaio 2026 viaggiare sulle autostrade italiane costerà di più. today.it

Autostrade, il 2026 inizia con aumenti dei pedaggi su tutti i tratti: Brescia-Padova, Milano-Brescia, A21 e BreBeMi x.com

RINCARI AUTOSTRADALI…INARRESTABILI A partire dal 2026 l’incremento standard sarà dell’1,5% e riguarderà numerose concessionarie, tra cui Autostrade per l’Italia, Brescia-Padova, Autovia Padana, Milano Serravalle, Tangenziale di Napoli, Brebemi, P - facebook.com facebook

