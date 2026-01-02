A Urbania è festa per il biancorossi | che bella accoglienza

A Urbania si celebra la squadra biancorossa con entusiasmo. Per rilanciare il ruolo di riferimento della regione nel basket, la Vuelle deve rafforzare la presenza nell’entroterra, ampliando così il proprio pubblico. Questa strategia rappresenta un passo importante per consolidare la posizione della squadra e riconquistare il supporto di una comunità che, da sempre, apprezza il valore dello sport locale.

Se la Vuelle vuole puntare a tornare il faro della regione per quel che riguarda la pallacanestro, visto che ad oggi è rimasta l’unica espressione cestistica della serie A, deve tornare a frequentare maggiormente l’entroterra per ampliare il proprio bacino di pubblico. In realtà la società lo ha sempre fatto nel corso degli anni e proprio per questo, pur militando al piano di sotto, deve coltivare le nuove generazioni che non hanno visto giocare la Scavolini degli scudetti, ma nemmeno quella che nei primi anni Duemila giocava ancora in Eurolega. Insomma, per chi è nato e cresciuto dopo il 2005 – quando il club fallì ripartendo dalla serie B, tornando poi nella massima serie fino alla retrocessione del 2024 – gli eroi sono quelli del presente e vanno fatti conoscere, a maggior ragione adesso che la squadra biancorossa veleggia al primo posto, con legittime ambizioni di poter tornare in A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

