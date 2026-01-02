A sette anni dalla scomparsa un momento per ricordare Lorenzo Casini

Il 3 gennaio segna il settimo anniversario della scomparsa di Lorenzo Casini. In questa occasione, si rinnova il ricordo di un giovane che ha lasciato un'impronta significativa nelle vite di chi lo ha conosciuto, mantenendo vivo il suo ricordo con rispetto e semplicità.

Ricorre domani, 3 gennaio, il settimo anniversario della scomparsa di Lorenzo Casini, un giovane il cui ricordo resta profondamente vivo nel cuore di quanti lo hanno conosciuto. Per onorare la sua memoria e condividere un momento di riflessione collettiva, ci si potrà ritrovare nel pomeriggio a. 🔗 Leggi su Veronasera.it

