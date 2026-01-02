A Santa Chiara continua la mostra dedicata a Leonardo da Vinci

Al Complesso Monumentale di Santa Chiara prosegue la mostra dedicata a Leonardo da Vinci, offrendo un'occasione per approfondire il suo pensiero e le sue opere. La mostra si inserisce in un contesto culturale in crescita, valorizzando il patrimonio artistico e storico locale. Un percorso espositivo che invita i visitatori a scoprire il talento e la genialità di uno dei più grandi protagonisti del Rinascimento.

Prosegue al Complesso Monumentale di Santa Chiara il percorso espositivo dedicato a Leonardo da Vinci, all’interno di uno spazio che si afferma sempre più come luogo centrale per l’arte, la storia e la progettualità culturale contemporanea. Santa Chiara non è soltanto un sito monumentale di. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

