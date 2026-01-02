A Pescara appalti comunali per 100 milioni in 2 anni i vincitori dei bandi | il bello e il brutto di una città trasformata in cantieropoli

Tra il 2024 e il 2025, Pescara ha affidato appalti comunali per circa 97 milioni di euro, secondo i dati dell’Anac. Questa grande attività di gare e lavori riflette un periodo di intensa trasformazione cittadina, caratterizzato da numerosi cantieri e interventi pubblici. Un quadro che evidenzia sia le opportunità di sviluppo sia le criticità legate alla gestione di un’autentica “cantieropoli”.

Considerando soltanto il 2024 e il 2025, cioè i primi due anni dell’amministrazione attualmente in carica, la banca dati dei contratti pubblici dell’Anac ha pubblicato una tabella con cifre eloquenti: il Comune di Pescara risulta aver appaltato opere per quasi cento milioni di euro - 97.207.606. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

