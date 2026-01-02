A Niguarda due milanesi dalla Svizzera

A Niguarda, alle 19, è arrivato l’elicottero con il primo dei tre feriti italiani coinvolti nell’incendio nel bar «Le Constellation» a Crans Montana, Svizzera, avvenuto la notte di Capodanno. I due milanesi sono stati trasportati all’ospedale per le cure del caso. La vicenda prosegue con aggiornamenti sulle condizioni dei feriti e sulle indagini in corso.

È atterrato poco prima delle 19 all'ospedale di Niguarda l'elicottero che trasporta il primo di tre feriti italiani coinvolti nell'incendio divampato nel bar «Le Constellation» di Crans Montana in Svizzera la notte di Capodanno. Le condizioni del 16enne sarebbero serie, ma non tali da impedire il trasporto fino a Milano: il ragazzo riporta ustioni sul 40 per cento del corpo, ma non molto profonde, è stato intubato per il trasporto e per la notte, ma già oggi potrebbe ricominciare a respirare in autonomia. «Il problema - spiega l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso - non è solo il livello di ustioni riportate sul corpo, ma anche la quantità di fumo e sostanza tossiche che i feriti hanno inalato nell'incendio».

