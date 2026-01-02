A New York è ufficialmente iniziata l’era Mamdani

Il primo gennaio a New York ha segnato l’inizio ufficiale dell’era Mamdani. Davanti a circa 4.000 persone riunite davanti al municipio, Zohran Mamdani ha tenuto il suo discorso di insediamento, segnando un momento importante per la città e le sue comunità. Un passaggio che riflette i cambiamenti in atto e l’importanza della partecipazione civica nel contesto locale.

Zohran Mamdani ha prestato giuramento come sindaco di New York, insediandosi ufficialmente alla guida della metropoli da 8,5 milioni di abitanti. Poco dopo la mezzanotte di Capodanno, il 34enne ha inaugurato il suo mandato con una cerimonia privata sul - facebook.com facebook

Zohran Mamdani è ufficialmente il sindaco di New York, il primo a prestare giuramento sul Corano. Oltre alla sostenibilità economica, la promessa è di difendere gli immigrati, mentre gli Usa sprofondano nel totalitarismo della «Grande deportazione» #2genna x.com

