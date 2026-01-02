A New York è ufficialmente iniziata l’era Mamdani
Il primo gennaio a New York ha segnato l’inizio ufficiale dell’era Mamdani. Davanti a circa 4.000 persone riunite davanti al municipio, Zohran Mamdani ha tenuto il suo discorso di insediamento, segnando un momento importante per la città e le sue comunità. Un passaggio che riflette i cambiamenti in atto e l’importanza della partecipazione civica nel contesto locale.
Davanti a una folla di circa 4.000 persone assiepata davanti al municipio, nel pomeriggio del primo gennaio Zohran Mamdani ha tenu.
Per il New York Times Olly è l’artista italiano più importante del 2025; Usa | Mamdani ha prestato giuramento è il nuovo sindaco New York.
A New York è ufficialmente iniziata l'era Mamdani - Il nuovo sindaco socialista democratico giura sul Corano, promette case più accessibili e autobus gratuiti. ilfoglio.it
Zohran Mamdani ha prestato giuramento come sindaco di New York, insediandosi ufficialmente alla guida della metropoli da 8,5 milioni di abitanti. Poco dopo la mezzanotte di Capodanno, il 34enne ha inaugurato il suo mandato con una cerimonia privata sul - facebook.com facebook
Zohran Mamdani è ufficialmente il sindaco di New York, il primo a prestare giuramento sul Corano. Oltre alla sostenibilità economica, la promessa è di difendere gli immigrati, mentre gli Usa sprofondano nel totalitarismo della «Grande deportazione» #2genna x.com
