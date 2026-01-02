A Natale fai un regalo al pianeta | mangia uno sbirro scritte infami in via Umbria
Le scritte offensive apparse in via Umbria, come “A Natale fai un regalo al pianeta: mangia uno sbirro”, rappresentano forme di istigazione all’odio e alla violenza contro le Forze dell’Ordine. Un fenomeno che va oltre la semplice goliardia, richiedendo attenzione e intervento per tutelare il rispetto e la sicurezza di chi lavora quotidianamente per il bene comune.
“Scritte infami come quella apparsa in via Umbria – ‘A Natale fai un regalo al pianeta: mangia uno sbirro’ – non sono goliardia, sono istigazione all’odio e alla violenza contro le Forze dell’Ordine” si legge in una nota del team Vannacci Maria Luigia di Parma - cioè contro chi ogni giorno, con. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
