A Natale fai un regalo al pianeta | mangia uno sbirro scritte infami in via Umbria

Le scritte offensive apparse in via Umbria, come “A Natale fai un regalo al pianeta: mangia uno sbirro”, rappresentano forme di istigazione all’odio e alla violenza contro le Forze dell’Ordine. Un fenomeno che va oltre la semplice goliardia, richiedendo attenzione e intervento per tutelare il rispetto e la sicurezza di chi lavora quotidianamente per il bene comune.

