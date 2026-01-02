A Montesilvano 15 tedofori per la corsa della Fiamma Olimpica | nessuna chiusura per la Nazionale Adriatica

A Montesilvano, il 3 gennaio, si svolgerà una tappa della Staffetta della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026, con 15 tedofori coinvolti. La manifestazione si inserisce nel percorso che, dopo Pescara, attraversa la Nazionale Adriatica, senza prevedere chiusure o restrizioni particolari. Un momento importante per celebrare l’avvicinarsi dell’evento olimpico, coinvolgendo la comunità locale in un’occasione di condivisione e tradizione

Dopo Pescara sarà la volta di Montesilvano: è qui che il 3 gennaio farà tappa la Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. Un evento di portata internazionale che, così come avverrà il 2 gennaio nel capoluogo adriatico che vedrà l’accensione del braciere in piazza Salotto, vedrà. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

