A Milano l’ipotesi delle doppie primarie contro l’astensionismo | una svolta inedita per il centrodestra

A Milano, nel contesto delle prossime elezioni comunali del 2026, si valuta la possibilità di adottare le primarie come metodo di scelta del candidato sindaco. Questa proposta, ancora in fase di approfondimento, potrebbe rappresentare una novità significativa nel panorama politico locale, contribuendo a coinvolgere maggiormente gli elettori e a favorire una selezione più trasparente dei candidati. Una strategia che potrebbe segnare un cambiamento rispetto alle precedenti modalità di elezione.

Il 2026 potrebbe riservare una novità molto interessante per la sonnacchiosa politica milanese: sia il centrosinistra che il centrodestra stanno seriamente pensando di affidarsi alle primarie per la scelta del candidato Sindaco, in vista delle amministrative dell’anno successivo. Per la maggioranza, si tratterebbe di seguire un binario già tracciato, mentre cambiare direzione avrebbe senso solo in presenza di una candidatura in grado di unire tutte le varie anime del composito campo progressista. A oggi, invece, non solo c’è molta frammentazione tra tante opzioni credibili, ma bisogna anche rifare il tagliando al feeling con la città, che dopo tre mandati necessita di nuove basi, oltre alla mancanza di alternative credibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

