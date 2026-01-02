A marzo 2026 una mostra su Etruschi e Veneti Brugnaro | L' ho pensata io

A partire dal 6 marzo 2026, presso l'appartamento del Doge a Palazzo Ducale, si terrà una mostra intitolata “Etruschi e Veneti”. L'esposizione, ideata da Brugnaro, intende esplorare i rapporti e le influenze tra queste due antiche civiltà, offrendo al pubblico un approfondimento sulla loro storia e cultura. Un'occasione per conoscere meglio un periodo fondamentale della storia italiana attraverso reperti e approfondimenti espositivi.

Dal 6 marzo 2026 nell'appartamento del Doge a Palazzo Ducale si terrà una mostra dal titolo “Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari”. Sarà presentata il 14 gennaio, le informazioni sono ancora poche, ma il comune di Venezia ne parla come di «un progetto di grande respiro scientifico e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.itImmagine generica

A Palazzo Ducale una grande mostra sul rapporto tra gli Etruschi e i Veneti. Presentazione al MIC il prossimo 14 gennaio - Acque, culti e santuari”: un progetto di grande respiro scientifico e divulgativo, sul ruolo fondativo dell’acqua ... live.comune.venezia.it

