A marzo 2026 una mostra su Etruschi e Veneti Brugnaro | L' ho pensata io
A partire dal 6 marzo 2026, presso l'appartamento del Doge a Palazzo Ducale, si terrà una mostra intitolata “Etruschi e Veneti”. L'esposizione, ideata da Brugnaro, intende esplorare i rapporti e le influenze tra queste due antiche civiltà, offrendo al pubblico un approfondimento sulla loro storia e cultura. Un'occasione per conoscere meglio un periodo fondamentale della storia italiana attraverso reperti e approfondimenti espositivi.
Dal 6 marzo 2026 nell'appartamento del Doge a Palazzo Ducale si terrà una mostra dal titolo “Etruschi e Veneti. Acque, culti e santuari”. Sarà presentata il 14 gennaio, le informazioni sono ancora poche, ma il comune di Venezia ne parla come di «un progetto di grande respiro scientifico e. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: Sandokan torna a Torino: al MUFANT una mostra celebra il mito di Salgari (21 settembre 2025 – 21 marzo 2026)
Leggi anche: Sanremo 2026, una famosa cantante si dissocia: «Io in gara? Non ho mai proposto un brano!»
Rothko a Firenze: la più grande mostra in Italia dedicata al maestro americano.
A Palazzo Ducale una grande mostra sul rapporto tra gli Etruschi e i Veneti. Presentazione al MIC il prossimo 14 gennaio - Acque, culti e santuari”: un progetto di grande respiro scientifico e divulgativo, sul ruolo fondativo dell’acqua ... live.comune.venezia.it
A Cortona la mostra Etruschi in Olanda con 150 opere - Una selezione di 150 opere, fra cui 10 suggestivi bronzi della collezione Corazzi dal Rijksmuseum van Oudheden di Leida, sono al centro della mostra "Gli Etruschi in Olanda. ansa.it
Gli Etruschi tra Cortona e l’Olanda: al MAEC viaggio in tre secoli di collezionismo - La mostra “Dalle raccolte cortonesi all’Olanda di Leida” è aperta al Museo MAEC di Cortona fino al 15 marzo 2026 ... intoscana.it
Fino all'8 marzo 2026 Palazzo Thiene ospita : , mostra internazionale curata da Francesca Valente e Jean Blanchaert con oltre 40 opere d'arte e design in vetro nate dalla collaborazione tra maestri vetrai muranesi - facebook.com facebook
Una grande mostra dal 14 marzo al 23 agosto 2026 celebra a Palazzo Strozzi a Firenze il maestro dell’arte americana con due speciali sezioni presso il Museo di San Marco e la Biblioteca Medicea Laurenziana bit.ly/rothkofirenze25 x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.