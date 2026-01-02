A marzo 2026 una mostra su Etruschi e Veneti Brugnaro | L' ho pensata io

A partire dal 6 marzo 2026, presso l'appartamento del Doge a Palazzo Ducale, si terrà una mostra intitolata “Etruschi e Veneti”. L'esposizione, ideata da Brugnaro, intende esplorare i rapporti e le influenze tra queste due antiche civiltà, offrendo al pubblico un approfondimento sulla loro storia e cultura. Un'occasione per conoscere meglio un periodo fondamentale della storia italiana attraverso reperti e approfondimenti espositivi.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.