A Lauro arriva il Villaggio della Befana

A Lauro si apre oggi il Villaggio della Befana, un evento dedicato ai bambini e alle famiglie. Dalle 10:00, il centro cittadino si anima con attività e iniziative pensate per trascorrere insieme una mattinata di convivialità e divertimento. L’appuntamento rappresenta un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e vivere un momento di aggregazione in un’atmosfera semplice e familiare.

Lauro si prepara a vivere una mattinata di festa dedicata ai più piccoli con "Il Villaggio della Befana", in programma, oggi, 2 gennaio dalle ore 10.00 alle 13.00. Per l'occasione, Piazza Lancellotti si trasformerà in uno spazio animato e accoglente, pensato per bambini e famiglie.

