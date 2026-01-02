A Latina lo spettacolo delle fontane danzanti

A Latina, il primo giorno del 2026 è stato caratterizzato dallo spettacolo delle fontane danzanti e del laser show. Un evento che ha arricchito il centro cittadino, offrendo un momento di intrattenimento e convivialità per residenti e visitatori. La manifestazione ha rappresentato un’occasione per vivere insieme l’atmosfera di inizio anno, valorizzando le bellezze della città e creando un ricordo condiviso.

Lo spettacolo delle Fontane Danzanti e Laser Show ha animato il cuore di Latina nel primo giorno del 2026.Inizialmente previsto per il 23 gennaio, e poi posticipato per il maltempo, ha richiamato in piazza del Popolo centinaia di spettatori che hanno ammirato le fontane danzanti, getti d'acqua.

Le Fontane Danzanti illuminano Avellino - L’Amministrazione Comunale di Avellino è lieta di invitare cittadini e visitatori a uno degli appuntamenti più suggestivi del programma natalizio 2025: lo spettacolo delle Fontane Danzanti Cazacu’s, i ... msn.com

CAPODANNO A LATINA Piazza del Popolo 31 dicembre – ore 24:00 A mezzanotte vi aspettiamo per uno SPETTACOLO PIROTECNICO “SILENZIOSO” a cura della Pirotecnica Gabriele & Figli. Un momento di festa pensato per tutti: emozionante, - facebook.com facebook

