A Latina La Magia della Befana tra tradizione spettacolo e condivisione

A Latina, il 2 gennaio 2025, torna in piazza del Popolo “La Magia della Befana”, un evento che unisce tradizione, spettacolo e condivisione. Organizzato dal Comune di Latina con il supporto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e della compagnia teatrale “I Sognattori”, l’appuntamento rappresenta un momento di ritrovo e festa per tutta la comunità. Un’occasione per riscoprire le radici della festa e vivere un’esperienza di convivialità.

Latina, 2 gennaio 2025 – Torna in piazza del Popolo il tradizionale appuntamento, organizzato dal Comune di Latina, grazie alla preziosa partecipazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina e la collaborazione della compagnia teatrale "I Sognattori". L'appuntamento per il cosiddetto "volo" della Befana è alle ore 17 del 5 gennaio. La "vecchina" si calerà dalla Torre Civica fino al piazzale davanti all'edificio dell'ex Intendenza di Finanza, per poi distribuire ai bambini caramelle e dolcetti. "Questo evento – ha affermato il sindaco Matilde Celentano – ogni anno richiama migliaia di persone e sono certa che anche quest'anno sarà apprezzato non soltanto dai più piccoli ma anche dagli adulti.

