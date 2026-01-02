A Gaza si muore di freddo ma le Ong vengono cancellate

A Gaza, le condizioni di vita sono estremamente difficili, con temperature che rendono la sopravvivenza quotidiana complicata. Recentemente, una tragedia ha colpito una famiglia, con una madre e suo figlio deceduti in un incendio causato da una candela durante un blackout. Nel contesto di questa emergenza, molte ONG operano sul territorio, ma alcune sono state cancellate, limitando il supporto alle popolazioni più vulnerabili.

Stanotte a Gaza si muore di freddo. Una madre e suo figlio sono morti a Gaza City nell'incendio di una tenda, acceso da una candela usata per scaldarsi durante un blackout. A Nuseirat una neonata è morta per ipotermia. La tregua promette quiete, produce combustione domestica. È la morte minuta che accompagna ogni cessate il fuoco raccontato come normalità ritrovata. Nello stesso tempo Israele ha notificato la revoca delle licenze a 37 organizzazioni non governative operative nella Striscia. Dal primo gennaio le autorizzazioni decadono, dal primo marzo le attività dovranno cessare. Medici Senza Frontiere parla di criteri opachi e assenza di garanzie.

