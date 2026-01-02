A Crans-Montana scene terribili ustionati come bimba del Vietnam il racconto del papà di un 16enne ferito

Il racconto del padre di un 16enne italiano coinvolto nell'incendio di Crans-Montana descrive i momenti immediatamente successivi alla tragedia, evidenziando la gravità delle ustioni e la situazione di emergenza. Un resoconto sobrio e dettagliato che offre uno sguardo diretto sugli eventi e sulle conseguenze di quel drammatico episodio.

I residenti di Crans-Montana: “Scene di caos totale e persone nel panico. È stato orribile” - Chi vive e lavora nella località iconica delle gare di sci in Svizzera conosce il locale dove è avvenuta la tragedia: “Al Constellation c’è molto legno” e “Ha una capienza di circa 400 persone” ... ilgiorno.it

La strage dei ragazzi a Crans-Montana: almeno 47 morti. Chi sono i 6 dispersi italiani. “Trappola di fuoco, solo una scala stretta per scappare” - Incendio nel bar, oltre 110 feriti per lo più giovanissimi nella celebre località sciistica in Svizzera. quotidiano.net

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

Il bar Le Constellation di Crans-Montana in Svizzera, teatro della strage di Capodanno, è di una coppia francese: Jessica e Jacques Moretti, che lo hanno acquistato nel 2015. Secondo Le Figaro la donna, presente sul posto quando l'incendio è scoppiato, h x.com

