A Capodanno quasi 500 interventi del 118 tra Firenze Prato Empoli e Pistoia

Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, le centrali operative di Firenze-Prato e Pistoia-Empoli hanno gestito circa 500 interventi del 118 nell’area dell’Ausl Toscana Centro. Il servizio di emergenza sanitaria ha garantito assistenza continua durante le festività di Capodanno, coprendo in modo capillare le esigenze della popolazione locale.

Firenze, 2 gennaio 2026 – Tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le centrali di Firenze-Prato e Pistoia-Empoli hanno gestito quasi 500 interventi, assicurando assistenza continua su tutto il territorio dell'Ausl Toscana Centro. Mentre la maggior parte delle persone salutava l'arrivo del nuovo anno, il sistema dell'emergenza sanitaria dell'Ausl Toscana Centro era pienamente operativo. Tra la sera di San Silvestro e le prime ore del 1° gennaio, le centrali 118 di Firenze-Prato e Pistoia-Empoli hanno garantito la gestione delle richieste di soccorso in una delle notti più delicate dell'anno, sotto il coordinamento del Dipartimento emergenza urgenza dell'Ausl Toscana Centro diretto dal dottor Simone Magazzini e delle centrali 118 guidate dal dottor Andrea Nicolini.

