72 Azzurri in 3 importanti Gran Prix | la spada a Fujairah la sciabola e il fioretto tra Hong Kong e Parigi

Nel 2026, la scherma internazionale si apre con tre importanti tappe di Coppa del Mondo, coinvolgendo 72 atleti italiani. La spada si svolge a Fujairah, mentre fioretto e sciabola si sfidano tra Hong Kong e Parigi. Questi eventi rappresentano un primo step fondamentale per la stagione agonistica degli Assoluti, offrendo un'occasione di confronto e crescita per gli atleti azzurri.

Roma, 2 gennaio 2026 – Il 2026 della scherma internazionale per gli Assoluti comincerà con un altro super weekend di Coppa del Mondo. Ben 72 gli atleti azzurri che tra l'8 e l'11 gennaio saranno in pedana in un fine settimana d'altissimo livello, che si dipanerà in tre Continenti, con tutte le armi impegnate. La spada farà tappa a Fujairah, la sciabola affronterà invece il Grand Prix di Tunisi mentre il fioretto si sdoppierà tra Hong Kong per le gare femminili e lo storico appuntamento di Parigi per le competizioni maschili. Un grande spettacolo, a cui l'Italia arriva, in tutte le specialità, forte dei grandissimi risultati (10 podi conquistati con cinque vittorie) nelle ultime prove del 2025.

