3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba | La Tombomania che Fermò Campiglio â›·ï¸ðŸ¥

Da digital-news.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2 gennaio, Sky Sport presenta la storia della 3Tre di Madonna di Campiglio, una delle gare più iconiche dello sci italiano. Con oltre 30.000 fan, questa competizione ha conquistato appassionati e avversari, diventando un vero simbolo del panorama sciistico. Un racconto che evidenzia l’importanza di questa storica tappa, capace di unire tradizione e passione in un contesto di grande fascino e rilevanza sportiva.

Dal 2 gennaio Sky Sport racconta la leggenda della 3Tre di Madonna di Campiglio, l'unica gara italiana con una vera storia che attrae anche gli avversari. Il documentario realizzato con Trentino Marketing celebra la pista Miramonte che arriva nel cuore del paese di notte creando uno spettacolo di sport eccezionale. Giorgio Rocca ricorda la sua unica vittoria in Italia nel 2005 su questa grande classica nata nel 1950 e stabilizzata a Campiglio dal 1957 â›·ï¸ #Tombomania #3Tre #AlbertoTomba #MadonnaDiCampiglio #SkySport #GiorgioRocca #Albertite #SciAnni90 #TrentinoMarketing #PistaMiramonte #SlalomNotturno #SciItaliano #DocumentarioSport #Campiglio1957 #LeggendeDelSci L'epoca d'oro di Alberto Tomba creò un problema di ordine pubblico immenso: 30. 🔗 Leggi su Digital-news.it

3tre il numero magico dello sci 30000 fan per tomba la tombomania che ferm242 campiglio 2268250183239184240376165

© Digital-news.it - 3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba: La Tombomania che Fermò Campiglio â›·ï¸ðŸ”¥

Leggi anche: 3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba: La Tombomania che Fermò Campiglio â›·ï¸ðŸ”¥

Leggi anche: 3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba: La Tombomania che Fermò Campiglio ???

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

'3Tre, il numero magico dello sci': è già gara, Campiglio anticipa il suo slalom con un docufilm; Sciatrici più vincenti in Coppa del Mondo: numero mostruoso per Shiffrin; La notte della 3Tre è già... qui: controllo neve ok sul Canalone Miramonti, il 7 gennaio lo slalom di Campiglio; Coppa del mondo di sci maschile 2025 2026: tutte le classifiche.

“3Tre – Il numero magico dello sci”: Sky racconta i 75 anni della pista simbolo di Madonna di Campiglio - Da venerdì 2 gennaio su Sky e NOW il documentario che celebra la leggendaria 3Tre e il Canalone Miramonti, teatro delle imprese dei più grandi campioni dello sc ... sportface.it

3tre numero magico sciLa leggenda della 3Tre rivive su Sky e NOW: il mito del Canalone Miramonti raccontato dai campioni - Il segreto del successo è qui, leggi subito l'articolo per scoprire di più! digital-news.it

3tre numero magico sciNon perderti dirette, news e highlights - Da venerdì 2 gennaio appuntamento con la nuova produzione originale ‘3Tre – Il numero magico dello sci’ in onda su Sky e NOW. sport.sky.it

3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba: La Tombomania che Fermò Campiglio ???

Video 3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba: La Tombomania che Fermò Campiglio ???

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.