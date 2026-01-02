3Tre Il Numero Magico dello Sci - 30.000 Fan per Tomba | La Tombomania che Fermò Campiglio â›·ï¸ðŸ¥

Dal 2 gennaio, Sky Sport presenta la storia della 3Tre di Madonna di Campiglio, una delle gare più iconiche dello sci italiano. Con oltre 30.000 fan, questa competizione ha conquistato appassionati e avversari, diventando un vero simbolo del panorama sciistico. Un racconto che evidenzia l’importanza di questa storica tappa, capace di unire tradizione e passione in un contesto di grande fascino e rilevanza sportiva.

Dal 2 gennaio Sky Sport racconta la leggenda della 3Tre di Madonna di Campiglio, l'unica gara italiana con una vera storia che attrae anche gli avversari. Il documentario realizzato con Trentino Marketing celebra la pista Miramonte che arriva nel cuore del paese di notte creando uno spettacolo di sport eccezionale. Giorgio Rocca ricorda la sua unica vittoria in Italia nel 2005 su questa grande classica nata nel 1950 e stabilizzata a Campiglio dal 1957 â›·ï¸ #Tombomania #3Tre #AlbertoTomba #MadonnaDiCampiglio #SkySport #GiorgioRocca #Albertite #SciAnni90 #TrentinoMarketing #PistaMiramonte #SlalomNotturno #SciItaliano #DocumentarioSport #Campiglio1957 #LeggendeDelSci L'epoca d'oro di Alberto Tomba creò un problema di ordine pubblico immenso: 30.

